Milan AC Slavia Praga, i #Dietro le Quinte: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro

Diavolo Rossonero Slavia Praga: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro nel match d’andata degli ottavi di UEFA #Europa League 2023/24. Retroscena

(inviato a San Siro) – Diavolo Rossonero Slavia Praga sotto il segno delle curiosità. Direttamente da San Siro, ecco tutti gli episodi che (forse) non avete notato del match, valido per l’andata degli ottavi di UEFA #Europa League 2023/24.

20:10 – Mike Maignan entra in campo per il riscaldamento pre partita, accolto dalla solita ovazione dei tifosi che gli dedicano cori a coprire i fischi dei sostenitori dello Slavia Praga

20:21 – Siparietto con tra Florenzi e Gabbia. Durante il riscaldamento il terzino aspetta un compagno per fare l’allenamento sui cambi di gioco, nel frattempo si diverte con piccoli dribbling nei pressi dell’area di rigore. Finalmente arriva Gabbia che però sbaglia a restituirgli palla spedendola in rimessa laterale. Florenzi lo spedisce in maniera ironica a quel paese.

20:29 – Coach Pioli dà indicazioni a chi gli capita a tiro, prima Adli, poi Giroud e infine Theo Hernandez

20:31 – Solito cerchio di giocatori a raccolta vicino al cerchio di centrocampo, Coach Pioli al centro parla alla squadra, dà indicazioni e trasmette la carica ai suoi in vista del match

20:36 – Siparietto durante il torello nel riscaldamento del match – Leao riceve palla e prova a difenderla dall’attacco di Theo e Kjaer, i due circondano il portoghese e con ogni mezzo anche qualche spinta amichevole rubano il possesso tra le risate generali

20:38 – Kjaer e Gabbia si soffermano vicino al cerchio di centrocampo per parlare e con ogni probabilità scambiarsi indicazioni in vista del match

20:44 – Nella fase di prove di tiri in porta durante il riscaldamento giocatori del Diavolo Rossonero precisi ma non efficaci, tante parate tra Sportiello e Mirante, un tris di traverse e i soli Adli, Leao e Giroud a segno su tre tiri provati a testa.

20:46 – Squadre negli spogliatoi tra poco l’inizio del match

20:54 – Solito calore e entusiasmo tra i tifosi del Diavolo Rossonero durante la lettura della formazione dei Diavoli Rossoneri: ogni nome viene scandito e urlato da tutto lo stadio

21:00 – Inizia il match

21:03 – Viene fischiato un fallo a Florenzi che incredulo protesta platealmente indicando a gesti che l’avversario si è tuffato. Chiede spiegazioni all’arbitro, soffermandosi a parlare per più di qualche secondo insieme a Theo Hernandez. Calcio di punizione per lo Slavia Praga e ammonizione per il rossonero.

21:05 – Più che un 4-2-3-1 è un 4-1-4-1 perché Adli deve giocare più basso rispetto agli altri centrocampisti

21:06 – Coach Pioli protesta in maniera accesa con il quarto uomo, voleva il cartellino giallo anche per il giocatore dello Slavia per il fallo su Theo Hernandez, come accaduto per Florenzi poco prima

21:11 – Coach Pioli vuole la squadra più alta invita anche la sua linea difensiva ad alzare il baricentro

21:14 – Coach Pioli richiama anche l’attenzione di Maignan dopo un passaggio ravvicinato a Gabbia, vuole che il portiere sfrutti anche qualche lancio lungo per Leao

21:20 – Coach Pioli insoddisfatto nell’impostazione e nel disimpegno. In mezzo il Diavolo Rossonero fa pochissimo filtro

21:24 – La Curva Sud capisce il momento difficile della squadra che non riesce ad essere pericolosa e alza i decibel del tifo a sostegno del Diavolo Rossonero

21:27 – Coach Pioli approfitta dell’interruzione del gioco dopo il cartellino rosso a Diouf per fallo per con il piede a martello su Pulisic per dare indicazioni ad Adli

21:30 – Gioco fermo per soccorrere Gabbia dopo uno scontro con Maignan, Coach Pioli dà indicazioni a Giroud sul tipo di movimenti che vuole dall’attaccante

21:31 – Coach Pioli vuole Pulisic e Leao molto alti, con i terzini che attaccano lo spazio all’interno del campo

21:35 – GIROUD! Il numero 9 illumina San Siro ribadendo in rete a pochi passi dalla porta con un colpo di testa. Esultanza sotto i tifosi dedicata al compleanno del figlio. La Curva canta per lui: Si è girato Giroud!

21:37 – Nemmeno il tempo di esultare per il Diavolo Rossonero che arriva la doccia gelata con un super gol del #pari dello Slavia Praga. Gesto di stizza di Leao appena ha visto il pallone infilarsi in rete

21:42 – Florenzi prima di andare battere un calcio d’angolo chiama la carica dei tifosi incitandoli, agitando le braccia verso l’alto

21:44 – REIJNDERS! Illumina San Siro il numero 14 con un grandissimo gol. Urlo liberatorio, prima di essere travolto dai compagni!

21:46 – Il pubblico di San Siro è carico e spinge la squadra, vogliono il terzo gol

21:47 – LOFTUS CHEEK!! Detto fatto, il numero 8 di testa segna il terzo gol di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo e fa esplodere San Siro. Tipica esultanza sotto i tifosi con i compagni, Giroud in primis che arrivano ad abbracciarlo

21:49 – Finisce il primo tempo

21:53 – Calabria si scalda in campo durante l’intervallo del match, anche prima dell’ingresso del resto dei giocatori presenti in panchina. Probabilmente Coach Pioli pensa ad un cambio con Florenzi che è ammonito.

22:03 – Inizia il secondo tempo

22:03 – Esce Florenzi ammonito, entra Calabria ma soprattutto esce Gabbia e torna in campo per la prima volta a San Siro dopo l’infortunio Tomori. Il difensore accolto dagli applausi del pubblico

22:13 – Coach Pioli applaude la squadra, all’Mister sta piacendo con sta gestendo la partita

22:23 – Coach Pioli richiama “JoJo” Jovic, pronto ad entrare in campo. L’Mister gli dà indicazioni tattiche. Nel mentre lo Slavia Praga accorcia le distanze segnando il gol del 3-2

22:24 – Giroud posizione il pallone al centro del cerchio di centrocampo e carica i suoi. Vuole più attenzione.

22:26 – Qualche fischio del pubblico dopo il retropassaggio di Kjaer a Maignan, vogliono che la squadra spinga alla ricerca del quarto gol

22:32 – La Curva Sud continua a caricare la squadra: “Vogliamo 11 leoni”

22:36 – Gesto di stizza di Leao che era scattato bene e si era liberato della marcatura dell’avversario ma è stato ignorato da Reijnders

22:37 – Il Diavolo Rossonero sta soffrendo più del dovuto con lo Slavia Praga, il pubblico non gradisce e stavolta fischia dopo una giocata difensiva sbagliata di Kjaer che stava costando il gol del pari

22:41 – Coach Pioli approfitta della pausa cambi dello Slavia Praga per richiamare a sè Kjaer, a gesti gli spiega cosa vuole dal difensore

22:45– PULISIC!! Il numero 11 illumina San Siro sfruttando una super giocata di Leao! Esultanza liberatoria in un momento difficile della squadra. Dopo una lunga verifica al Var il gol è buono

22:47 – Ora tutto lo stadio torna a cantare a squarciagola! Il Diavolo Rossonero sta portando a casa una vittoria sofferta.

22:53 – Finisce il secondo tempo

22:54 – Giocatori che festeggiano la prima vittoria in un ottavo di finale di UEFA #Europa League con la solita corsa sotto la curva.

22:56 – Bellissimo gesto dei giocatori dello Slavia Praga che nonostante la sconfitta vanno a ringraziare i tifosi venuti a sostenerli. Per più di qualche minuto la squadra resta inginocchiata a godersi i canti dei propri sostenitori. Il tutto poi seguito da un lungo applauso prima che la squadra rientri negli spogliatoi.

