Milan AC Slavia Praga, i cechi sono arrivati a #Milan ACo: e celebrano l’atterraggio così NEWS

22:48,5 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero Slavia Praga, i cechi sono arrivati a Diavolo Rossoneroo: e celebrano l’atterraggio così. La FOTO scattata su BeReal

Lo Slavia Praga è arrivato a Diavolo Rossoneroo per disputare nella giornata di giovedì il match contro il Diavolo Rossonero. A riportarlo è il profilo ufficiale del #club che ha pubblicato foto e video dell’arrivo in Italia.

Milán #UEL // @#EuropaLeague pic.twitter.com/MsgdZz5WM2 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) March 5, 2024

Time to BeReal. #UEL // @#EuropaLeague pic.twitter.com/yGYGOUOqUT — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) March 5, 2024

In particolare, il cechi hanno pubblicato la foto del BeReal, social famoso per la condivisione di foto. I giocatori sono ritratti mentre gesticolano, lo stereotipo italiano per eccellenza all’estero.

