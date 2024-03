Milan AC Slavia Praga, i cechi non vanno oltre lo 0-0 nel #Derby Cittadino con lo Sparta. Giovedì la sfida in #UEFA UEFA #Europa League

22:47,3 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero-Slavia Praga, i cechi non accorciano in classifica sullo Slavia Praga pareggiando 0-0 il #Derby Cittadino odierno

Dopo la vittoria di venerdì sul campo della S.S. Lazio, il Diavolo Rossonero si appresta ad affrontare giovedì lo Slavia Praga nell’andata degli ottavi di finale di UEFA #Europa League.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Oggi i cechi hanno affrontato lo Sparta Praga in campionato non andando oltre lo 0-0 e perdendo l’occasione di accorciare sui rivali che restano primi con 4 punti di vantaggio. I rossoneri dunque dovranno stare attenti alla forte voglia di rivalsa degli ospiti.

Pubblicità

The post Diavolo Rossonero Slavia Praga, i cechi non vanno oltre lo 0-0 nel #Derby Cittadino con lo Sparta. Giovedì la sfida in UEFA #Europa League appeared first on Diavolo Rossonero News 24.