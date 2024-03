Milan AC Slavia Praga, gara considerata ad alto rischio: il motivo

19:49,7 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero Slavia Praga, tensione a San Siro in vista di questa sera e partita considerata ad alto rischio: il motivo

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Diavolo Rossonero Slavia Praga è ritenuta come partita ad alto rischio e ci sarà un dispiegamento importante di forze dell’ordine.

Saranno circa cinque mila tifosi cechi oggi a San Siro e nello specifico si parla della presenza di 100 soggetti noti alle autorità come “pericolosi”. Inoltre, ad aumentare la soglia dell’attenzione c’è anche la presenza in città dei tifosi del Partizan Belgrado, arrivati a Diavolo Rossoneroo per la partita di Eurolega di basket domani sera contro l’Olimpia Diavolo Rossoneroo.

