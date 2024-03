Milan AC Slavia Praga, De Grandis non ha dubbi, la dichiarazione ufficiale: «Rossoneri favoriti per la qualificazione. Capitan America Pulisic meglio di Rafa Leao, vi spiego perchè» #Intervista #News #Ultimora

15:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero-Slavia Praga, Stefano De Grandis, noto giornalista, è convinto che i rossoneri siano favoriti per il passaggio del turno

Intervenuto a Sky, Stefano De Grandis ha parlato così in vista di Diavolo Rossonero-Slavia Praga:

PAROLE – «Il Diavolo Rossonero parte favorito contro lo Slavia Praga. Non hanno giocato benissimo all’andata ma hanno un doppio vantaggio. Poi Coach Pioli può sfruttare la profondità della rosa, ieri “CheFort” Okafor ha giocato un’ottima partita. Pulisic è stato il miglior acquisto estivo, non ha il talento di Leao ma è più continuo e probabilmente quest’anno farà il suo record stagionale di gol».

