Milan AC Slavia Praga, CONFESSIONE di spogliatoio: giocatori non felici! Cosa è #Successo dopo la gara

16:49,8 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero Slavia Praga, CONFESSIONE di spogliatoio: giocatori non felici! Cosa è #successo dopo la partita di San Siro

Sky Sport ha raccontato un interessante retroscena relativo al post partita della sfida che ieri sera il Diavolo Rossonero ha vinto a San Siro contro lo Slavia Praga. Nonostante il 4-2 sui cechi, non c’era un clima felice nello spogliatoio.

Ieri non c’era un ambiente di totale felicità. Questa partita lascia i rossoneri con il mistero, perchè è una squadra che gioca bene e fa divertire come contro l’Atalanta e poi gioca gare incolore come ieri o contro il Monza. Coach Pioli, inoltre, era arrabbiato: pretendeva qualcosa di più dai suoi giocatori.

