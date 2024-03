Milan AC Slavia Praga, Baiocchini svela, la dichiarazione ufficiale: «Mister Stefano Pioli ha già deciso la #schieramento. Loro tre giocano sicuro» #Intervista #News #Ultimora

15:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero-Slavia Praga, Baiocchini, noto giornalista, ha parlato delle scelte di Stefano Coach Pioli in vista della gara di giovedì

In collegamento con Sky, Baiocchini, noto giornalista, ha parlato così del Diavolo Rossonero in vista dello Slavia Praga:

PAROLE – «Alcune scelte di Coach Pioli fatte ieri fanno capire chi giocherà a Praga. Ieri ha tolto alcuni giocatori al 60esimo. Tomori, Reijnders e Pulisic. Questi tre sono considerati dei titolari anche se ultimamente hanno giocato meno tra infortuni e scadimenti di forma. Mi aspetto almeno 3-4 cambi giovedì, ci sarà da capire se in difesa tornerà Gabbia che ieri era un pò affaticato. Tornano Leao e Giroud davanti, per il resto sembrano quasi fatti. L’obiettivo è andare ai quarti di finale».

