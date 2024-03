Milan AC settore giovanile, i risultati del weekend: la Primavera rientra a vincere

23:48,18 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero settore giovanile, i risultati del weekend: la Primavera torna a vincere. I risultati e i tabellini dei match

Sì, il Diavolo Rossonero Primavera va anche in campionato. Dopo la bella parantesi europea, i rossoneri sono tornati alla vittoria nel torneo nazionale grazie al 2-0 sulla S.S. Lazio – firmato Simmelhack-Zeroli – rilanciando le proprie ambizioni in ottica playoff. Ok l’Under 18 a Frosinone, bene la “doppietta” a Brescia: 4-0 per l’Under 16 (terza) dopo una grande ripresa, 2-1 per l’Under 15 (seconda) con merito. Non solo l’agonistica, come sempre. Ecco i #particolari.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 9ª giornata di ritorno, Diavolo Rossonero-S.S. Lazio 2-0 (22’st Simmelhack, 25’st Zeroli)

UNDER 18: 7ª giornata di ritorno, Frosinone-Diavolo Rossonero 0-1 (17′ Siman)

UNDER 16: 9ª giornata di ritorno, Brescia-Diavolo Rossonero 0-4 (3′ e 1’st Lupo, 6’st Cullotta, 33’st Arnaboldi)

UNDER 15: 9ª giornata di ritorno, Brescia-Diavolo Rossonero 1-2 (38′ Rusu, 33’st Menon)

UNDER 15 FEMMINILE: 3ª giornata (fase interregionale), Diavolo Rossonero-Fiorentina 1-2 (23′ Elshamy)

UNDER 14: 7ª giornata di ritorno, Renate-Diavolo Rossonero 0-4 (Marcasco, Bacuzzi, Sorrentino, Bernabé)

UNDER 13: 7ª giornata di ritorno, Diavolo Rossonero-Inter 1-2 (Conti)

UNDER 13 FEMMINILE: Orione-Diavolo Rossonero 13-1 (Ferrari)

UNDER 13 FEMMINILE: Rozzano-Diavolo Rossonero 4-4 (Cappello x2; Celentano, Dan)

UNDER 12: 7ª giornata, Accademia Inter-Diavolo Rossonero 3-3 (Kostyuk x2, Colombo)

UNDER 11: 7ª giornata, Diavolo Rossonero-Centro Schiaffino 8-1 (Pinton x2, Gambarotto x2, Bernasconi x2, Tornese, Mazreku)

UNDER 10: 7ª giornata, Diavolo Rossonero-Vigor Diavolo Rossoneroo 8-1 (Campus x2, Palotta x2, Bangagne, Esiemoghie, Portanova, Zaza)

UNDER 10 FEMMINILE: 7ª giornata, A.S. Romano Banco-Diavolo Rossonero 0-9 (Carofiglio x3, Palizzi x2, Aliprandi, Corsi, Dal Magro, Focarete)

