Milan AC Real Madrid Primavera: UFFICIALE data e orario del quarto di Youth League

19:47,29 Feb 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero Real Madrid Primavera: UFFICIALE data e orario del quarto di Youth League che si giocherà a Diavolo Rossoneroo

Il Diavolo Rossonero Primavera ha strappato il pass ai quarti di finale di Youth League grazie alla vittoria ai calci di rigore contro il Braga. Adesso i rossoneri sfideranno il Real Madrid e sono state rese ufficiali la data e gli orari del match.

La partita si giocherà mercoledì 13 marzo alle 16.00 al PUMA House of Football e nei prossimi giorni saranno rese disponibili maggiori informazioni sui biglietti.

