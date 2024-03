Milan AC Real Madrid Primavera: sold out al Vismara per il #Big match di Youth League

16:46,12 Mar 2024, MILANELLO.

Domani pomeriggio il Diavolo Rossonero Primavera affronterà il Real Madrid in Youth League. Previsto il sold out di spettatori al Vismara

Dopo la vittoria contro il Braga il Diavolo Rossonero Primavera di Ignazio Abate è pronto a scendere in campo contro il Real Madrid nel match di Youth League 2023-24. Tutto in 90 minuti – in caso di parità si ricorrerà ai calci di rigore – in una sfida che si giocherà davanti al pubblico amico rossonero, quello del PUMA House of Football.

I tifosi rossoneri hanno risposto presenti: come riportato dal sito ufficiale del #club sarà SOLD-OUT di spettatori domani allo stadio.

