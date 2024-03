Milan AC Real Madrid Primavera: Fabregas al Vismara, colloquio con Jimenez

19:45,13 Mar 2024, MILANELLO.

Per la partita di Youth League 2023-24 tra Diavolo Rossonero e Real Madrid al Vismara presente anche Fabregas. Lo spagnolo a colloquio con Jimenez

‘ex Arsenal e Barcellona ha scambiato due chiacchiere con il terzino del Real in prestito al Diavolo Rossonero oggi out per un infortunio muscolare. Chissà se è semplice cortesia o indizi di #mercato.

