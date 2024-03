Milan AC Primavera in semifinale di Youth League, i complimenti di Mister Stefano Pioli, la dichiarazione ufficiale: «Risultato prestigioso per il settore giovanile» #Intervista #News #Ultimora

21:46,13 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero Primavera in semifinale di Youth League, i complimenti di Coach Pioli: «Risultato prestigioso per il settore giovanile». Le dichiarazioni del tecnico in conferenza

Arrivano i complimenti anche da parte di Stefano Coach Pioli al Diavolo Rossonero Primavera che ha oggi battuto ai rigori il Real Madrid qualificandosi alle semifinali di Youth League. Ecco le parole del tecnico in conferenza stampa alla vigilia della sfida di UEFA #Europa League contro lo Slavia Praga.

MILAN PRIMAVERA IN SEMIFINALE DI YOUTH LEAGUE – «Faccio i complimenti ad Ignazio e ai ragazzi per il risultato prestigioso che certifica il lavoro nel settore giovanile».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI SLAVIA PRAGA MILAN

