Milan AC Primavera da dentro o fuori col Braga: momento, curiosità sull’avversaria, valutazioni di schieramento. Abate in versione Youth League

16:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero Primavera da dentro o fuori col Braga: momento delle due squadre, curiosità sull’avversaria, scelte di formazione di Abate

È tempo di dentro o fuori per il Diavolo Rossonero Primavera, impegnato domani alle 14.30 al Puma House of Football contro il Braga. Ottavi di finale di Youth League, partita secca. Rossoneri di Ignazio Abate che tornano ad assaporare il clima europeo, dopo aver superato l’ostico girone con Borussia Dortmund, Newcastle e Psg da primi della classe (12 punti, secondo il Borussia a 10). Momento di forma, probabili formazioni e uno sguardo agli avversari: ecco l’avvicinamento alla sfida.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Diavolo Rossonero Braga Primavera Youth League: il momento dei rossoneri

La Primavera del Diavolo Rossonero è reduce dal pareggio per 1-1 in campionato nel derby della Madonnina contro l’Inter, che ha allungato a tre partite l’astinenza da vittorie dei rossoneri (l’ultimo successo risale al 4 febbraio contro il Cagliari). Rossoneri che hanno vinto solamente una partita delle ultime sette disputate: ruolino di marcia che li ha fatti sprofondare in classifica da secondi a quinti, a 11 punti di distanza dall’Inter capolista. Per rialzarsi Abate si affida al talento di Francesco Camarda, l’uomo più in forma in questo momento per l’Under 19 del Diavolo: 4 gol in 4 partite per l’attaccante classe 2008. Serve un Diavolo Rossonero tirato a lucido, quello dei giorni importanti: come è stato fino a questo momento il cammino in Europa. 4 vittorie e 2 sconfitte nella fase a gironi per i rossoneri, che hanno chiuso il Gruppo F davanti a tutti con 12 punti, 14 gol segnati e 8 subiti.

Pubblicità

Diavolo Rossonero Braga Primavera Youth League: le scelte di formazione di Abate

Servirà il miglior Diavolo Rossonero come detto, e Abate si affida alle sue certezze anche nel possibile undici iniziale. 4-2-3-1 il modulo a trazione anteriore che tante risposte ha dato al suo allenatore in questa stagione. Con Raveyre tra i pali, la difesa a quattro dovrebbe individuare in Nsiala e Simic i due pilastri centrali, con quest’ultimo forte dell’apprendistato in Prima squadra e tornato in Primavera nell’ultimo match contro l’Inter (ha fatto la differenza, si è notato). Da un giovane cresciuto parecchio tra i big di Coach Pioli ad un altro, perché a sinistra dovrebbe agire Davide Bartesaghi, con Bakoune dirottato sulla corsia opposta. A centrocampo, al fianco di Eletu, si giocano una maglia dal primo minuto Malaspina e Stalmach, ma occhio anche al ritorno tra i titolari di Kevin Zeroli, che potrebbe tornare davanti alla difesa oppure avanzare il raggio d’azione sulla trequarti. In questo secondo caso, Scotti e Sia agirebbero ai suoi lati per rifornire l’unica punta Camarda. Insomma, le soluzioni e la qualità ci sono, e parecchia anche.

Diavolo Rossonero Braga Primavera Youth League: alla scoperta degli avversari

Il Braga ha concluso in seconda posizione il suo girone di Youth League, a quota 12 punti alle spalle del Real Madrid capolista con 14. Eliminati Napoli e Union Berlino. Piccola chicca: i portoghesi sono ancora imbattuti in questa Youth League. 3 vittorie e 3 pareggi nella fase a gironi, vittoria per 2-0 poi agli spareggi sul campo del Partizan. Non è una squadra che segna tanto (solo 8 gol fatti nel Gruppo B), ma fa della solidità difensiva il suo marchio di fabbrica: 3 reti subite, al pari dell’Atletico Madrid. Seconda miglior difesa alle spalle proprio del Real, a quota 1 gol incassato. Due nomi da tenere maggiormente sotto osservazione: João Vasconcelos, trequartista classe 2005 e miglior marcatore del #club in questa Youth League con 4 gol (e 1 assist); ma anche Roger, ala sinistra guineana autore di 2 gol nella competizione. Lui conosce già il palcoscenico della Prima squadra, forte di 9 presenze e 5 assist nella Liga Portoghese e 1 gol in 2 presenze in UEFA Europa League.

The post Diavolo Rossonero Primavera da dentro o fuori col Braga: momento, curiosità sull’avversaria, scelte di formazione. Abate in versione Youth League appeared first on Diavolo Rossonero News 24.