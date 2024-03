Milan AC Primavera all’esame Real Madrid: momento, curiosità sull’avversaria, valutazioni di #schieramento. In palio le semifinali di Youth League

16:46,12 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero Primavera all’esame Real Madrid per un posto in semifinale di Youth League: momento, curiosità sull’avversaria, scelte di formazione

Torna il palcoscenico della Youth League per il Diavolo Rossonero Primavera, impegnato domani alle 16.00 al Puma House of Football contro il Real Madrid. Quarti di finale, partita secca. Rossoneri di Ignazio Abate che hanno superato il Braga ai calci di rigore nel match degli ottavi e ora sognano di staccare il pass per le semifinali (in cui affronterebbero la vincente di Mainz-Porto). Momento di forma, probabili formazioni e uno sguardo agli avversari: ecco l’avvicinamento alla sfida.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Diavolo Rossonero Real Madrid Primavera Youth League: il momento dei rossoneri

È il momento in assoluto più delicato della #campionato del Diavolo Rossonero. I rossoneri sono reduci da due sconfitte consecutive in campionato contro Fiorentina e Verona, ma il discorso qui va ampliato. La vittoria manca da oltre un mese (era il 4 febbraio, 3-1 in casa del Cagliari), ma più in generale il 2024 non sta portando grandi frutti al Diavolo: su 10 partite sono arrivati solamente 2 successi, facendo sprofondare la squadra di Abate dal secondo al settimo posto in classifica. Nuovo anno che ha portato anche l’eliminazione dalla Coppa Italia, e dunque la Youth League rappresenta al momento un’isola felice in cui lasciarsi trasportare e sognare in grande. Il primato nel girone ha proiettato i rossoneri direttamente agli ottavi: avversario il Braga, superato nella lotteria dei rigori dopo il 2-2 dei tempi regolamentari griffato Sia-Zeroli. Ma ora è tutto un altro capitolo.

Pubblicità

Diavolo Rossonero Real Madrid Primavera Youth League: le scelte di formazione di Abate

Servirà un Diavolo Rossonero in formato Youth League domani per tentare l’impresa contro il Real Madrid. Un po’ ad immagine e somiglianza di quello visto con il Braga. Sarà la partita di Alex Jimenez, che proprio nelle Merengues è cresciuto e sul quale pende un diritto di riscatto a favore dei rossoneri e contro-riscatto per i blancos. Difesa che ha assaggiato tutta l’atmosfera della prima squadra quest’anno: perché davanti a Raveyre toccherà a Simic e Nsiala comporre il pacchetto centrale, con Bartesaghi a chiudere il quartetto (occhio comunque a Magni, sempre affidabile quando schierato da Abate). Centrocampo e attacco i reparti in cui sciogliere i principali nodi. A partire dal modulo: sarà 4-3-3 o 4-2-3-1? Cominciamo dalle certezze: Eletu in cabina di regia, Zeroli ad agire da mezz’ala/trequartista in base all’abito tattico scelto, Diego Sia esterno mancino e Francesco Camarda prima punta. Poi quattro giocatori per le altre due maglie da titolari: Malaspina o Stalmach a centrocampo, e Scotti con Hugo Cuenca sull’altra fascia della trequarti, con quest’ultimo tornato dall’infortunio contro il Verona.

Diavolo Rossonero Real Madrid Primavera Youth League: alla scoperta degli avversari

Il Real Madrid si è classificato primo nel suo girone, con alle spalle il Braga (battuto dai rossoneri ai rigori), contro cui ha pareggiato 0-0 in entrambe le partite. C’era anche il Napoli S.S.C. nel girone degli spagnoli, liquidato 4-0 all’andata e 6-0 al ritorno. 14 punti fatti dai blancos, frutto di 4 vittorie e 2 pareggi. Il dato che balza all’occhio riguarda i gol subiti: uno solo in tutta la Youth League, contando anche il 2-0 rifilato al Lipsia agli ottavi di finale. È una squadra difficile da perforare, solidissima: è la miglior difesa del torneo, lo testimoniano i numeri. Dati in attacco, invece, che si equivalgono a quelli del Diavolo Rossonero: 14 reti totalizzate nella fase a gironi, due nella fase ad eliminazione diretta. I talenti da tenere sotto osservazione sono tanti: 4 gol per Gonzalo, 3 per l’altro attaccante Iker Bravo. A centrocampo attenzione agli inserimenti di Hugo de Llanos, capocannoniere insieme a Gonzalo in YL con 4 reti. E infine occhio alla scuderia dei terribili 2007: Paulo Iago, Daniel Yanez, Jesus Fortea e Joan Martinez su tutti. In panchina c’è una leggenda come Alvaro Arbeloa, che da giocatore ha vinto tutto con il Real Madrid e con la Nazionale spagnola. 3 incroci da calciatore contro il Diavolo Rossonero: 1 vittoria, 1 #pari e 1 sconfitta.

The post Diavolo Rossonero Primavera all’esame Real Madrid: momento, curiosità sull’avversaria, scelte di formazione. In palio le semifinali di Youth League appeared first on Diavolo Rossonero News 24.