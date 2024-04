Milan AC Primavera, Abate festeggia la vittoria sulla Vecchia Signora Juventina: «Carattere e cuore, questo il prossimo step» #Intervista #News #Ultimora

18:45,1 Apr 2024, MILANELLO.

Ignazio Abate ha parlato ai canali ufficiali del #club rossonero, dopo la vittoria del Diavolo Rossonero Primavera contro la Juventus Le parole di Ignazio Abate ai canali ufficiali del #club rossonero, dopo la vittoria del Diavolo Rossonero Primavera contro la Juventus: «I ragazzi hanno interpretato al migliore dei modi la partita, primo tempo da signora squadra, grosso […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Diavolo Rossonero Primavera, Abate festeggia la vittoria sulla Juve: «Carattere e cuore, questo il prossimo step» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.