Milan AC Porto Primavera, UFFICIALE la semifinale di Youth League: data e orario dell’appuntamento alle Final Four

21:46,13 Mar 2024, MILANELLO.

Il Diavolo Rossonero Primavera ha conquistato la semifinale di Youth League. Avversaria sarà il Porto: data e orario del match

Impresa del Diavolo Rossonero Primavera che elimina il Real Madrid ai rigori nel match dei quarti di finale di Youth League 2023-24 dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Decisivo il penalty realizzato da Zeroli e le parate di Raveyre. Avversaria ora dei rossoneri sarà il Porto che ha battuto nei 90′ 1-4 il Mainz in trasferta.

Il match valido per la semifinale della competizione si giocherà il 19 aprile a Nyon. I rossoneri cercheranno la storia e la finale del torneo.

