Milan AC padrone del campo: i quotidiani esaltano la club di Mister Stefano Pioli. E quel dato…

09:47,26 Feb 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero padrone del campo ieri sera a San Siro contro l’Atalanta: i giornali esaltano la squadra di Coach Pioli. E quel dato…

Tuttosport oggi in edicola ha celebrato la squadra di Coach Pioli, che nonostante il pareggio casalingo di ieri contro l’Atalanta ha dato segnali di ripresa molto importanti.

La Dea non appare, mentre il Diavolo Rossonero giostra quasi indisturbato, monopolizzando la partita – si legge stamattina sul quotidiano – Li citiamo i picchi di 74% di possesso palla? Il dato si assesta a quota 72 dopo i primi 45′: possesso, attenzione, che non è fine a se stesso ma è anzi fatto di verticalizzazioni, inserimenti e azioni pericolose.

