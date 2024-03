Milan AC nei guai? Perquisizioni della Finanza nella sede dei Diavoli Rossoneri: il MOTIVO

17:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero nei guai? Perquisizioni della Finanza nella sede dei Diavoli Rossoneri: il motivo e le ultime sulla cessione del Diavolo Rossonero da Elliott a RedBird. I #particolari

Secondo quanto riportato da Repubblica, sarebbero in corso perquisizioni da parte del nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza a Casa Diavolo Rossonero.

Il motivo è legato alla cessione del Diavolo Rossonero. In particolare nei mesi scorsi erano state avviate dalla procura di Diavolo Rossoneroo indagini legate al passaggio della maggioranza del #club rossonero dal fondo Elliott a RedBird, operazione perfezionata nell’agosto 2022.

