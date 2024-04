Milan AC Lecce: “Rino” Loftus Cheek turno di squalificato, il dato dei diavoli rossoneri con e senza il mediano

00:01,4 Apr 2024, MILANELLO.

Il Diavolo Rossonero si prepara ad affrontare il Lecce in campionato dovendo far a meno dello squalificato Loftus Cheek. Il dato con e senza lui Per la prima volta da qualche mese a questa parte Stefano Coach Pioli dovrà rinunciare a Ruben Loftus-Cheek, che salterà la sfida del Diavolo Rossonero in programma a San Siro sabato pomeriggio contro il Lecce per squalifica. Stando ai quanto riportato […]

