Milan AC Lecce, Mister Stefano Pioli sorprende: c’è lui in attacco. I motivi dietro la scelta del tecnico

09:02,5 Apr 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero-Lecce, decisione a sorpresa di Stefano Coach Pioli: in attacco partirà come titolare Olivier Giroud: la scelta del tecnico Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarà un’importante novità di formazione nel Diavolo Rossonero per la sfida di domani alle 15 a San Siro contro il Lecce. Stefano Coach Pioli ha infatti deciso di lanciare dal primo minuto […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Diavolo Rossonero Lecce, Coach Pioli sorprende: c’è lui in attacco. I motivi dietro la scelta del tecnico appeared first on Diavolo Rossonero News 24.