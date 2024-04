Milan AC Lecce, Falcone a rischio per la sfida? Non si è allenato per questo MOTIVO

18:01,3 Apr 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero Lecce, Falcone a rischio per la sfida? Non si è allenato per questo MOTIVO. Le ultime dall’allenamento odierno Il Lecce sta preparando la sfida di sabato pomeriggio contro il Diavolo Rossonero e sono da monitorare le condizioni di Wladimiro Falcone. Il portiere dei salentini non ha preso parte all’allenamento odierno a causa di una gastroenterite. Di seguito il report del #club […]

