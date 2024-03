Milan AC Lecce, chi al posto dello turno di squalificato “Rino” Loftus-Cheek? Mister Stefano Pioli può sorprendere! Lui trequartista?

21:00,31 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero-Lecce, con Loftus-Cheek squalificato dopo il giallo di ieri contro la Fiorentina Coach Pioli pensa ad una soluzione a sorpresa Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, dopo la convincente vittoria di ieri sera sul campo della Fiorentina e prima dell’andata dei quarti di finale di UEFA #Europa League contro la A.S. Roma, il Diavolo Rossonero affronterà sabato 6 aprile […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Diavolo Rossonero Lecce, chi al posto dello squalificato Loftus-Cheek? Coach Pioli può sorprendere! Lui trequartista? appeared first on Diavolo Rossonero News 24.