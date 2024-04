Milan AC Lecce: Capitan America Pulisic pronto a rientrare titolare, il doppio traguardo nel mirino

00:01,6 Apr 2024, MILANELLO.

Domani pomeriggio il Diavolo Rossonero affronterà il Lecce in campionato. Pulisic pronto a tornare titolare, doppio traguardo nel mirino In vista del match di domani pomeriggio del Diavolo Rossonero a San Siro contro il Lecce valido per la trentunesima giornata della Serie A 2023-24, Pulisic è pronto a tornare titolare dopo la panchina contro la Fiorentina. L’americano […]

