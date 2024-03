Milan AC, l’arma segreta è la panchina: nessuna ha più gol dai subentrati in tutta Europa! Il dato

14:48,2 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero, l’arma segreta è la panchina: nessuna ha più gol dai subentrati in tutta Europa! Il dato sulle reti: non solo Okafor e “JoJo” Jovic

Il copione di quest’anno sembra sempre scritto per quasi ogni partita: il Diavolo Rossonero soffre, rincorre la vittoria, Stefano Coach Pioli inserisce alcune pedine fondamentali dalla panchina ed il risultato positivo arriva nel finale di gara. Anche la sfida di ieri contro la Lazio è andata così, con Noah Okafor ancora una volta decisivo da subentrante.

Come sottolinea il giornalista Antonio Vitiello, con 13 reti il Diavolo Rossonero è la squadra che ha segnato più gol in questa stagione con giocatori subentrati nei cinque principali campionati europei. 4 i gol realizzati da Okafor dalla panchina, altrettanti quelli siglati da “JoJo” Jovic.

