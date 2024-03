Milan AC, la ##Classifica a confronto con la scorsa #campionato: metterà a tacere le polemiche?

23:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero, la classifica a confronto con la scorsa #campionato: metterà a tacere le polemiche? Ecco i punti di differenza

Le polemiche perseguitano l’ambiente Diavolo Rossonero per dei risultati che arrivano spesso non convincendo pienamente dal punto di vista tecnico.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Tuttavia, se dopo 28 giornate vengono messe a confronto le classifiche di questa #campionato con quella del 2022/2023, si vede un gran miglioramento legato ai punti conquistati. Ben 8 punti in più, registrando la seconda migliore crescita tra tutte le squadre dietro solo all’Inter che segna un +25.

Pubblicità

The post Diavolo Rossonero, la classifica a confronto con la scorsa #campionato: metterà a tacere le polemiche? appeared first on Diavolo Rossonero News 24.