Milan AC, inVS istituzionale con il Velez: il motivo presente nel COMUNICATO del #TopClub argentino

18:48,21 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero, incontro istituzionale con il Velez: il motivo presente nel COMUNICATO del #club argentino per i “30 anni di glori” Il Diavolo Rossonero ha visitato e incontrato, come riportato dal comunicato del Velez, il #club argentino che aveva sfidato nel 1994 in Coppa Intercontinentale. COMUNICATO – «Qualche giorno fa si è svolto un incontro tra le […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Diavolo Rossonero, incontro istituzionale con il Velez: il motivo presente nel COMUNICATO del #club argentino appeared first on Diavolo Rossonero News 24.