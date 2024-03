Milan AC fischiato a San Siro VS lo Slavia Praga: ecco cosa è #Successo durante il #Big match di #UEFA UEFA #Europa League

01:49,8 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero fischiato a San Siro contro lo Slavia Praga: ecco cosa è #successo durante il match di UEFA #Europa League da parte dei tifosi rossoneri

Il Diavolo Rossonero conquista l’andata degli ottavi di UEFA #Europa League battendo lo Slavia Praga per 4-2.

Sul momento del 3-2, con i cechi che avevano accorciato sul risultato, i tifosi rossoneri presenti a San Siro hanno iniziato a fischiare l’atteggiamento dei rossoneri che sembravano in grande difficoltà. Una prestazione che non ha convinto nonostante il doppio vantaggio finale.

