Milan AC Fiorentina Primavera DIRETTA: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca

14:47,4 Mar 2024, MILANELLO.

Il Diavolo Rossonero Primavera ospita la Fiorentina nella 24ª giornata di campionato 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Dopo la qualificazione ai quarti di Youth League, il Diavolo Rossonero Primavera deve riprendere la marcia anche in campionato, dove la vittoria manca esattamente da un mese. Rossoneri che ospitano la Fiorentina.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Pubblicità

Diavolo Rossonero Fiorentina Primavera 0-0 LIVE: sintesi e moviola

Aggiornamenti dalle 16.00

Migliore in campo Diavolo Rossonero

Al termine del match

Diavolo Rossonero Fiorentina Primavera 0-0: risultato e tabellino

In attesa delle formazioni ufficiali

The post Diavolo Rossonero Fiorentina Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca appeared first on Diavolo Rossonero News 24.