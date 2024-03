Milan AC Fc Internazionale, tegola per Mister Inzaghi: indisponibilità per il centrale in Nazionale. Cosa filtra per il #Derby Cittadino

20:49,21 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero Inter, tegola per Inzaghi: infortunio per il difensore in Nazionale. Cosa filtra sulla possibile assenza nel #Derby Cittadino Tegola per l’Inter in vista del rush finale di campionato. Come riportato da Matteo Barzaghi infatti, Stefan De Vrij si è fermato per un problema muscolare agli adduttori accusato in allenamento con l’Olanda. I tempi di recupero non dovrebbero essere particolarmente lunghi ma c’è […]

