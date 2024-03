Milan AC Fc Internazionale, spunta la POSSIBILE data del #Derby Cittadino di ritorno

17:48,19 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero Inter, spunta la possibile data del #Derby Cittadino di ritorno: si giocherà lunedì sera. Ecco i #particolari e il motivo della scelta

Il #Derby Cittadino di ritorno tra Diavolo Rossonero ed Inter, valido per la 33esima giornata di Serie A, non sarà una gara come le altre visto che la Lega Serie A ha deciso di piazzare la sfida tra i rossoneri e i nerazzurri in una data particolare.

Manca ancora l’ufficialità, ma la sfida inzialmente prevista per il 21 aprile andrà in scena nella giornata di lunedì 22 aprile alle ore 20:45. Una scelta legata all’impegno che la formazione di Stefano Coach Pioli avrà in UEFA #Europa League.

