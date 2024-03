Milan AC Fc Internazionale si giocherà di lunedì, la recriminazione dei tifosi ebrei, la dichiarazione ufficiale: «Gara in concomitanza con la nostra Pasqua» #Intervista #News #Ultimora

20:48,20 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero Inter si giocherà di lunedì, la protesta dei tifosi ebrei: «Gara in concomitanza con la nostra Pasqua». Le dichiarazioni di Didier Attar

Didier Attar, presidente dell’Inter Club Brothers of the World, ha presentato una protesta scritta a sostegno dei tifosi dell’Inter di religione ebraica. In quella data, infatti, ricorrerà la festività solenne, del Pesach, ovvero della Pasqua Ebraica che non permetterebbe la possibilità di assistere regolarmente alla partita allo stadio o in televisione contro il Diavolo Rossonero.

PAROLE – «Sempre da organi di stampa si apprende che tale richiesta di spostamento sarebbe pervenuta dalla società A.C. Diavolo Rossonero, in quanto impegnata tre giorni prima in gara serale di giovedì a A.S. Roma per l’UEFA #Europa League. A tal proposito si fa presente come proprio la settimana scorsa, il Diavolo Rossonero abbia disputato la gara di UEFA #Europa League Giovedì sera a Praga e poi sia scesa regolarmente in campo domenica scorsa alle ore 15:00 a Verona»

