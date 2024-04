Milan AC Fc Internazionale: rischio allarme difesa, Tomori e Malick “Mal” Thiaw entrano in diffida, lo SCENARIO verso il #Derby Cittadino

18:02,2 Apr 2024, MILANELLO.

Anche se mancano due giornate in vista del #Derby Cittadino tra Diavolo Rossonero e Inter, può essere allarme difesa per i rossoneri. Tomori e Thiaw in diffida Dopo le decisioni del giudice sportivo, scatta l’allarme difesa per il Diavolo Rossonero in vista degli impegni contro il Sassuolo ma soprattutto del #Derby Cittadino scudetto contro l’Inter. Tomori e Thiaw, dopo […]

