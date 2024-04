Milan AC Fc Internazionale, Pavard e Lautaro turno di squalificati VS il Cagliari: saranno presenti VS i diavoli rossoneri. Il MOTIVO

00:02,9 Apr 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero Inter, Pavard e Lautaro squalificati contro il Cagliari: saranno presenti contro i rossoneri. Il MOTIVO dopo l’ammonizione contro l’Udinese Nel match tra Udinese e Inter Benjamin Pavard e Lautaro Martinez, già diffidati, hanno collezionato un altro cartellino giallo nei minuti finali e saranno quindi squalificati per la partita contro il Cagliari. In questo modo saranno sicuramente presenti per […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Diavolo Rossonero Inter, Pavard e Lautaro squalificati contro il Cagliari: saranno presenti contro i rossoneri. Il MOTIVO appeared first on Diavolo Rossonero News 24.