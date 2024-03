Milan AC Fc Internazionale, Mister Inzaghi perde due titolarissimi? Il comunicato dei Inter su Sommer’s Magic e De Vrij

14:49,25 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero-Inter, Simone Inzaghi potrebbe perdere due titolarissimi in vista del #Derby Cittadino del 22 aprile: le ultime su Sommer e De Vrij Con un comunicato ufficiali, l’Inter ha reso note le condizioni di Sommer e De Vrij dopo gli esami. I due potrebbero saltare il #Derby Cittadino del 22 aprile contro il Diavolo Rossonero: «Yann Sommer e Stefan De Vrij si […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Diavolo Rossonero Inter, Inzaghi perde due titolarissimi? Il comunicato dei nerazzurri su Sommer e De Vrij appeared first on Diavolo Rossonero News 24.