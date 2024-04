Milan AC Fc Internazionale #Derby Cittadino da tutto esaurito: i tifosi diavoli rossoneri blindano San Siro con una doppia missione

09:01,3 Apr 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero Inter #Derby Cittadino da tutto esaurito: i tifosi rossoneri blindano San Siro con una doppia missione. Ultime verso la stracittadina Il #Derby Cittadino del prossimo 22 aprile non sarà una sfida come le altre. Lo sanno i tifosi rossoneri, che hanno letteralmente polverizzato i biglietti disponibili riempendo interamente il teatro della sfida tra Diavolo Rossonero e Inter. […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Diavolo Rossonero Inter #Derby Cittadino da tutto esaurito: i tifosi rossoneri blindano San Siro con una doppia missione appeared first on Diavolo Rossonero News 24.