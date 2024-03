Milan AC Empoli F.C. vale più dei tre punti: ecco l’altro grande obiettivo della #TopClub di Mister Stefano Pioli

10:45,10 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero Empoli vale più dei tre punti: ecco l’altro grande obiettivo della squadra di Coach Pioli, oggi in campo alle 15

L’edizione odierna di Tuttosport nel presentare la sfida in programma oggi alle 15 a San Siro tra Diavolo Rossonero ed Empoli ha parlato degli obiettivi della squadra di Coach Pioli per questa partita.

In palio non ci sono soltanto i tre punti che permetterebbero di consolidare il piazzamento Champions, ma è un pomeriggio utile anche a riconquistare quella parte del pubblico di San Siro che giovedì ha fischiato la squadra di Coach Pioli per la prestazione deludente contro lo Slavia Praga.

