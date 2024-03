Milan AC Empoli F.C., “Rino” Loftus-Cheek soddisfatto sui #social: il post dell’inglese – NEWS

12:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero-Empoli, Loftus-Cheek ha esultato sui propri profili social per la vittoria colta ieri a San Siro contro i toscani

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Loftus-Cheek, centrocampista inglese del Diavolo Rossonero, ha festeggiato i tre punti conquistati ieri a San Siro contro l’Empoli grazie ad una rete di Pulisic sul finire del primo tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ruben Loftus-Cheek (@rlc)

Con la vittoria di ieri il Diavolo Rossonero, approfittando anche del pari tra Juve e Atalanta, si è issato al secondo posto solitario in classifica.

