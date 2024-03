Milan AC Empoli F.C., l’ampio turnover non lo riguarderà: partirà ancora titolare

12:45,10 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero Empoli, l’ampio turnover non lo riguarderà: partirà ancora titolare. Le ultime verso il match di San Siro

Oggi pomeriggio alle 15 il Diavolo Rossonero ospiterà l’Empoli nella gara valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. A San Siro si prevede un ampio turnover.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Rotazioni che, però, non riguarderanno Pulisic. L’americano, nonostante abbia giocato giovedì in UEFA #Europa League, dovrebbe partire ancora dal primo minuto: Coach Pioli vuole sfruttare il buon momento di forma dell’ex Chelsea.

Pubblicità

The post Diavolo Rossonero Empoli, l’ampio turnover non lo riguarderà: partirà ancora titolare appeared first on Diavolo Rossonero News 24.