Milan AC Empoli F.C., la moviola dei quotidiani, la dichiarazione ufficiale: «Perplessità sull’arbitraggio, quell’errore…»

09:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero Empoli, la moviola dei giornali sul match di ieri pomeriggio: «Perplessità sull’arbitraggio, quell’errore…»

Ieri pomeriggio il Diavolo Rossonero ha battuto l’Empoli a San Siro grazie alla rete realizzata da Pulisic poco prima dell’intervallo. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sugli episodi da moviola del match.

Non brilla Sacchi, alcune decisioni dal punto di vista tecnico soprattutto lasciano perplessità. Il gol annullato in campo al Diavolo Rossonero è un errore dell’assistente Peretti, c’era parecchio tra attaccante e difendente.

