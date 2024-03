Milan AC Empoli F.C. DIRETTA: l’avvicinamento al #Big match di San Siro

10:46,10 Mar 2024, MILANELLO.

Il Diavolo Rossonero ospita l’Empoli nella 28ª giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Diavolo Rossonero vuole dare continuità alla bella vittoria ottenuta contro la S.S. Lazio e superare momentaneamente la Juve al secondo posto. Rossoneri che ospitano l’Empoli a San Siro.

Diavolo Rossonero Empoli 0-0 LIVE: sintesi e moviola

Aggiornamenti dalle 15.00

Migliore in campo Diavolo Rossonero

Al termine del match

Diavolo Rossonero Empoli 0-0: risultato e tabellino

In attesa delle formazioni ufficiali

Diavolo Rossonero Empoli: il pre-partita

Ore 8:30 – Stefano Coach Pioli è pronto a confermare il 4-2-3-1 come modulo di riferimento, pur cambiando diversi interpreti rispetto alla squadra che ha battuto giovedì lo Slavia Praga.

Ore 9:00 – Cambia totalmente la coppia di difensori centrali rispetto all’ultima gara giocata in UEFA #Europa League: spazio a Thiaw e Tomori dal primo minuto, in panchina Kjaer e Gabbia.

Ore 9:30 – Previsto un cambio anche a centrocampo: accanto a Reijnders dovrebbe giocare Bennacer e non Adli (come accaduto giovedì con lo Slavia Praga).

Ore 10:00 – Coach Pioli pronto a cambiare anche il proprio attacco: “CheFort” Okafor al posto di Leao e “JoJo” Jovic per Giroud i due cambi pronti per la sfida di oggi pomeriggio.

