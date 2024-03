Milan AC Empoli F.C.: Bennacer l’uomo ovunque, l’algerino è un fattore! Il dato dopo il #Big match

20:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

Tra i protagonisti della vittoria del Diavolo Rossonero contro l’Empoli c’è stato Bennacer. L’algerino è stato un fattore, il dato

Il gol del Diavolo Rossonero contro l’Empoli poi decisivo per la vittoria, nel match valido per la ventottesima giornata della Serie A 2023-24, siglato da Pulisic sull’assist di “CheFort” Okafor è nato dalla grande giocata di Bennacer.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

@IsmaelBennacer in the driving seat for #Diavolo RossoneroEmpoli #SempreDiavolo Rossonero pic.twitter.com/HgRRA3oVoB — AC Diavolo Rossonero (@acmilan) March 10, 2024

L’algerino è stato un fattore nel match di San Siro i dati non mentono.

Pubblicità

The post Diavolo Rossonero Empoli: Bennacer l’uomo ovunque, l’algerino è un fattore! Il dato dopo il match appeared first on Diavolo Rossonero News 24.