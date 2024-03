Milan AC e la conquista del secondo posto: ecco quanti sono i punti recuperati alla Vecchia Signora Juventinantus

22:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero e la conquista del secondo posto: ecco quanti sono i punti recuperati alla Juventus in questo ultimo mese di campionato

Un mese di febbraio e marzo sicuramente positivo per il Diavolo Rossonero che ha conquistato molti punti, rosicchiandone altrettanti alla Juventus che ha vissuto, e sta vivendo, un periodo molto difficile.

Sono ben 8 i punti conquistati sui bianconeri che hanno permesso ai rossoneri di superarli in classifica e consolidare il posto in zona Champions League per concentrarsi maggiormente sull’UEFA #Europa League.

