Milan AC, chi è il rossonero che ha impressionato maggiormente? Rafa Leao non ha dubbi e cita lui

Diavolo Rossonero, chi è il rossonero che ha impressionato maggiormente? Leao non ha dubbi e cita lui. Le dichiarazioni

L’attaccante rossonero Leao è intervenuto a margine della presentazione del suo libro ‘Smile‘ ai microfoni di Diavolo Rossoneronews24 per analizzare il giocatore che lo ha maggiormente colpito in questo periodo al Diavolo Rossonero. Ecco la sua risposta secca sul terzino rossonero.

CHI MI HA IMPRESSIONATO MAGGIORMENTE – «Theo Hernandez».

LE PAROLE DI LEAO A MILANNEWS24 DOPO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO SMILE

