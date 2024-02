Milan AC Braga Primavera Youth League online DIRETTA e Live tv: dove vederla

23:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero Braga Primavera Youth League streaming LIVE e diretta tv: dove vedere il match dei rossoneri

Il Diavolo Rossonero Primavera tornerà in campo, mercoledì alle 14.30, in Youth League contro il Braga, gara valida per gli ottavi di finale.

La partita sarà visibile, in diretta per tutti, sul sito web ufficiale UEFA.tv. È prevista anche la trasmissione su Sky Sport Calcio, al canale 202 di Sky. La diretta testuale del match sarà leggibile su Diavolo Rossoneronews24

