Milan AC Braga Primavera Youth League 0-0 DIRETTA: Sia sbaglia clamorosamente il rigore!

15:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

Il Diavolo Rossonero Primavera ospita il Braga negli ottavi di Youth League: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Torna il palcoscenico della Youth League per il Diavolo Rossonero Primavera, che in gara secca affronta il Braga negli ottavi di finale al Puma House of Football.

Diavolo Rossonero Braga Primavera Youth League 0-0: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Diavolo Rossonero Braga Primavera.

3′ Diavolo Rossonero in possesso palla – Inizio proposito dei rossoneri, che fanno girare bene la palla. Pochi spazi però, il Braga si chiude dietro e non concede nulla alla squadra di Abate.

6′ Stalmach cerca Scotti – Recupera palla il centrocampista, alza la testa e cerca il lancio lungo per Scotti: ma è provvidenziale la chiusura di Chissumba.

8′ Tiro Vasconcelos – Duarte imbuca per Vasconcelos, che si presenta a tu per tu con Raveyre e calcia sul primo palo. Respinge con il guantone Raveyre.

9′ Doppia occasione Braga – Prima Noro e poi Dinis Rodrigues calciano a botta sicura in area di rigore, provvidenziale con un doppio intervento Raveyre.

10′ Ancora Raveyre! – Altra parata del numero 1 del Diavolo Rossonero, monumentale in questi primi minuti. L’estremo difensore dice no sul suo palo di competenza al tentativo di Dinis Rodrigues.

11′ Rigore Diavolo Rossonero – Sia raccoglie il regalo di Joao Carvalho che combina un pasticcio in uscita. In slalom salta tutti, poi viene abbattuto in area da Jonatas Noro. Non ci sono dubbi, è calcio di rigore.

12′ Rigore sbagliato Sia – Intuisce il penalty Joao Carvalho, che ci mette la mano e con l’ausilio della traversa respinge il tiro di Sia. Si resta in parità.

Migliore in campo Diavolo Rossonero

Al termine del match

Diavolo Rossonero Braga Primavera Youth League 0-0: risultato e tabellino

Diavolo Rossonero Primavera (4-3-3): Raveyre; Magni, Simic, Nsiala, Jimenez; Stalmach, Eletu, Zeroli; Scotti, Camarda, Sia. All. Abate. A disp. Bartoccioni, Bartesaghi, Malaspina, Parmiggiani, Sala, Bonomi, Simmelhack

Braga (4-2-3-1): Joao Carvalho; Marques, Jonatas Noro, Nuno Matos, Chissumba; Guilherme Barbosa, Diego Rodrigues; Afonso Duarte, Joao Vasconcelos, Kauan Kelvin; Dinis Rodrigues. All. Rui Duarte. A disp. Znuderl, Guilherme Costa, Joao Salvador, Rodrigo Abreu, Joao Faria, Ruben Furtado, Nuno Patricio

Arbitro: Diavolo Rossoneroovic (SRB)

