Milan AC Barcellona Soccer #Champions Tour 2024: UFFICIALI data e sede dell’amichevole negli USA

17:48,19 Mar 2024, MILANELLO.

Tra le amichevoli di lusso che il Diavolo Rossonero giocherà quest’estate anche contro il Barcellona nel Champions Tour 2024. Data e sede del match

Il Diavolo Rossonero si recherà negli Stati Uniti d’America questa estate per un pre-season tour, che vedrà i rossoneri partecipare al Soccer Champions Tour 2024. Tra le avversarie anche il Barcellona il 6 agosto:

match che si giocherà al M&T Bank Stadium di Baltimora, Maryland, in un’area degli Stati Uniti dove il Club mantiene una presenza costante grazie alla sua AC Diavolo Rossonero Academy Virginia.

