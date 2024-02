Milan AC Atalanta BC, SVOLTA tattica in arrivo? Così Mister Stefano Pioli ha sorpreso Gasperini

09:47,26 Feb 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero Atalanta, SVOLTA tattica in arrivo? Così Coach Pioli ha sorpreso Gasperini ieri sera nel pareggio maturato a San Siro

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha proposto un’interessante analisi di natura tattica riguardo alla sfida di ieri sera tra Diavolo Rossonero e Atalanta. La prima mossa è di Coach Pioli: 4-1-4-1 e non 4-2-3-1. Cioè Bennacer all’altezza del tridente offensivo, con il solo Adli davanti alla difesa.

Perchè? Perchè Ederson, che segue l’algerino a uomo, è costretto ad arretrare e Coach Pioli ottiene così due vantaggi: toglie al pressing offensivo del Gasperini il martello più tosto e crea superiorità oltre la metà campo.

