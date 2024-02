Milan AC Atalanta BC, Mister Stefano Pioli cambia in difesa: sorpresa verso la sfida di San Siro

00:47,25 Feb 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero Atalanta, Coach Pioli cambia in difesa: sorpresa verso la sfida di San Siro. Le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani sera il Diavolo Rossonero affronterà l’Atalanta a San Siro in occasione della sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Possibile sorpresa nella difesa rossonera.

Coach Pioli dovrebbe infatti schierare nuovamente dal primo minuto Davide Calabria. A lasciargli il posto sarà Alessandro Florenzi, partito titolare giovedì in UEFA Europa League contro il Rennes. A riportarlo è Sky Sport.

