Milan AC Atalanta BC, Malick Thiaw titolare? A cosa pensa Mister Stefano Pioli dopo la serataccia di “AC Monza”

12:47,25 Feb 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero Atalanta, Thiaw titolare? A cosa pensa Coach Pioli dopo la serataccia di Monza: le ultimissime sulla formazione

Questa sera il Diavolo Rossonero ospiterà l’Atalanta a San Siro per la sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Ci sono novità per quanto riguarda la formazione rossonera.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Coach Pioli potrebbe decidere di dare una nuova chance a Thiaw dopo i disastri di Monza. In questo caso a riposare sarebbe Kjaer, mentre l’altro centrale è l’inamovibile Gabbia.

