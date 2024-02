Milan AC Atalanta BC, l’opinione di Capuano sul contatto che ha fatto arrabbiare i tifosi – NEWS

00:47,26 Feb 2024, MILANELLO.

Diavolo Rossonero Atalanta, l’opinione di Capuano sul contatto che ha fatto arrabbiare i tifosi rossoneri per il rigore concesso alla Dea – FOTO

Diavolo Rossonero Atalanta si porterà dietro di sé una scia di polemiche per via del calcio di rigore concesso alla Dea, che ha permesso alla squadra di Gasperini di pareggiare con la trasformazione dal dischetto di Koopmeiners. Ecco il commento di Giovanni Capuano sull’episodio.

PAROLE – «Giroud in ritardo tocca col piede l’avversario (non in faccia nonostante la scena successiva) e Irrati richiama Orsato al Var per concessione del rigore.

Penalty molto “televisivo” tanto che in campo non lo chiede praticamente nessuno».

